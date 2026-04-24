Benfica renova com José Neto, campeão mundial sub-17, até 2031
O Benfica renovou contrato com o futebolista José Neto, de apenas 18 anos, com o lateral esquerdo campeão europeu e mundial de sub-17 a assinar novo vínculo até 2031, anunciou hoje o emblema lisboeta nas redes sociais.
Neto, que fez toda a sua formação nos `encarnados`, estreou-se esta temporada na equipa principal do Benfica e leva três jogos sob o comando do técnico José Mourinho. Em 2025/26, o lateral tem ainda 26 jogos pela equipa B e sub-19.
O jogador nascido no Alentejo tem 33 internacionalizações e cinco golos pelas seleções jovens de Portugal e deu nas vistas no último Mundial de sub-17, que decorreu em novembro do ano passado no Qatar, em que ajudou a equipa das `quinas` a chegar ao título com quatro golos e duas assistências, em oito encontros.
O anterior contrato de José Neto com Benfica terminava em 2027.