Benfica repudia confrontos entre adeptos e alerta para próximos dérbis

"O Sport Lisboa e Benfica repudia de forma inequívoca os atos de violência registados ontem, antes do jogo de futsal entre Sporting CP e SL Benfica", reagiram os `encarnados`, frisando que os incidentes verificados são "frontalmente contrários ao espírito do desporto e àquilo que deve ser a vivência saudável da rivalidade".

À semelhança do Sporting, também o Benfica referiu estar a "colaborar ativamente com as autoridades competentes, com o objetivo de identificar responsabilidades", tendo as `águias` alertado para os próximos dérbis, o primeiro dos quais já na segunda-feira, quando as duas equipas de futsal se defrontarem na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, na Luz.

"Perante os vários jogos que se avizinham entre os dois clubes, o Sport Lisboa e Benfica apela à responsabilidade de todos os intervenientes e adeptos, reforçando a importância de um ambiente de respeito, elevação e salutar competitividade, incompatível com qualquer forma de violência", assinalam.

Na quinta-feira, a PSP efetuou 124 detenções nas imediações do Estádio José Alvalade e do Pavilhão João Rocha, em Lisboa, tendo os suspeitos sido libertados durante a noite após serem constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência (TIR), uma vez que os crimes em causa têm uma moldura penal inferior a quatro anos.

Durante o período de detenção provisória, as autoridades separaram os grupos, mantendo os adeptos do Sporting nas celas de detenção provisória junto ao Estádio de Alvalade e transportando os do Benfica para as celas que a PSP tem no interior do Estádio da Luz.

Estes incidentes, ocorridos antes do empate 2-2 para a 16.ª jornada da Liga de futsal, levaram a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a instaurar um inquérito para apurar responsabilidades.

Os 63 adeptos do Benfica detidos na sequência dos confrontos começaram hoje a ser ouvidos em tribunal, enquanto a audição dos 61 detidos afetos ao Sporting está agendada para segunda-feira.