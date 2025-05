Benfica revalida título feminino de basquetebol

A formação encarnada, que já se tinha imposto no primeiro jogo por 80-73, revalidou, na final, jogada à melhor de três, o título conseguido na época passada, frente ao União Sportiva.Com este triunfo, o Benfica chega aos quatro títulos nacionais, conseguidos nas últimas cinco épocas, isolando-se no segundo lugar do palmarés, atrás do CAB Madeira, que soma cinco, e à frente de um trio formado por União Sportiva, Olivais FC e GDESSA, que têm três títulos cada.