Benfica revela que Bruma foi operado "com sucesso" ao tendão de Aquiles

"A operação, que decorreu com sucesso, foi acompanhada pelo departamento médico do Benfica", lê-se no portal de Internet das 'águias', que não indicam o tempo de paragem previsto.



O clube lisboeta já tinha revelado no domingo que o internacional luso, de 30 anos, ia ser hoje operado à lesão contraída aos 77 minutos do jogo de apresentação da equipa, frente ao Fenerbache, orientado pelo português José Mourinho, que terminou com a vitória por 3-2 e que valeu aos ‘encarnados’ a conquista da 13.ª Eusébio Cup.