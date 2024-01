Benfica. Rollheiser já chegou a Lisboa

O extremo argentino, de 23 anos, apareceu acompanhado pelo diretor desportivo Rui Pedro Braz e não prestou declarações aos jornalistas.





O extremo de 23 anos mostrou-se bem disposto e sorriu para os jornalistas presentes, ao entrar no carro.





Recorde-se que o Benfica vai pagar 9,5 milhões de euros por 90% do passe do atacante, que chega proveniente do Estudiantes e vai assinar um contrato válido por cinco épocas, até junho de 2029.





Rollheiser irá começar a trabalhar com a equipa do Benfica no início da preparação para o jogo com o Estoril, que se irá disputar na próxima quarta-feira, mas esta sexta-feira já deve realizar os necessários testes médicos e é provável que possa ver a equipa em ação, no Estádio da Luz, na receção ao Boavista (20h15).







A vinda de Rollheiser foi antecipada para precaver uma possível saída de Gonçalo Guedes neste mercado de inverno. A transferência terá ainda de ser oficializada pelo clube.