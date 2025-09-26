Benfica. Rui Costa detalha contrato de Mourinho e explica saída de Lage
Na primeira entrevista depois de confirmar recandidatura à presidência do Benfica, Rui Costa deixou algumas indiretas a Luís Filipe Vieira, garantiu que o presidente do Benfica não é dono do clube e afirmou que a maior conquista do clube foi deixar de receber a polícia e o Ministério Público no Estádio da Luz.
Numa entrevista na CNN Portugal, Rui Costa falou sobre a contratação de José Mourinho e os valores que implicaram para o clube da Luz e como se vai processar uma das cláusulas do contrato do técnico português.
“É uma cláusula rara onde o clube lhe paga uma saída e se for ele a sair, paga ele a saída ao clube. Posso dizer que é menos de metade do salário que tem anualmente”, explicou Rui Costa.
O presidente do Benfica deixou bicadas ao antigo detentor do cargo ao afirmar que a maior das vitórias no seu mandato foi deixar de ter visitas da polícia e do Ministério Público e garantiu que terminaram os casos judiciais.
“O Benfica não teve problema com a justiça. Durante estes quatro anos não se leram mais parangonas de notícias com o Benfica. Se houve coisa importante e bem-feita que fiz neste mandato foi devolver a credibilidade do Benfica”.
Rui Costa falou também sobre a saída de Bruno Lage e afirmou que era inevitável depois da derrota frente ao Qarabag, na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.
“Vai-se criando um desgaste e quando chega o momento, com a semana que nós passámos e creio que Bruno Lage percebeu isso também. A derrota com o Qarabag é uma derrota muito pesada, vinda de um empate contra o Santa Clara”, disse o presidente do Benfica afirmando que “tem pena” pela saída do técnico.
A venda de João Neves também foi tema de conversa. Rui Costa acredita que os 60 milhões pagos pelo PSG não foram um mau negócio para o Benfica e garantiu que o internacional português já deu ao clube 66 milhões de euros.
“Percebo o adepto do Benfica quando considera que o João Neves foi vendido barato, porque o significado do João Neves e o seu benfiquismo leva a que não haja preço para ele. Mas em termos de mercado não é assim. João Neves saiu e já vai em 66 milhões de euros. Pode chegar aos 70, estou convencido de que vai chegar aos 70 milhões de euros”, admitiu
Tópicos
Benfica , Rui Costa , Entrevista , Presidente , Eleições , Estádio da Luz