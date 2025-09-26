Benfica. Rui Costa detalha contrato de Mourinho e explica saída de Lage

Numa entrevista na CNN Portugal, Rui Costa falou sobre a contratação de José Mourinho e os valores que implicaram para o clube da Luz e como se vai processar uma das cláusulas do contrato do técnico português.“É uma cláusula rara onde o clube lhe paga uma saída e se for ele a sair, paga ele a saída ao clube. Posso dizer que é menos de metade do salário que tem anualmente”, explicou Rui Costa.O presidente do Benfica deixou bicadas ao antigo detentor do cargo ao afirmar que a maior das vitórias no seu mandato foi deixar de ter visitas da polícia e do Ministério Público e garantiu que terminaram os casos judiciais.“O Benfica não teve problema com a justiça. Durante estes quatro anos não se leram mais parangonas de notícias com o Benfica. Se houve coisa importante e bem-feita que fiz neste mandato foi devolver a credibilidade do Benfica”.Rui Costa falou também sobre a saída de Bruno Lage e afirmou que era inevitável depois da derrota frente ao Qarabag, na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.“Vai-se criando um desgaste e quando chega o momento, com a semana que nós passámos e creio que Bruno Lage percebeu isso também. A derrota com o Qarabag é uma derrota muito pesada, vinda de um empate contra o Santa Clara”, disse o presidente do Benfica afirmando que “tem pena” pela saída do técnico.A venda de João Neves também foi tema de conversa. Rui Costa acredita que os 60 milhões pagos pelo PSG não foram um mau negócio para o Benfica e garantiu que o internacional português já deu ao clube 66 milhões de euros.“Percebo o adepto do Benfica quando considera que o João Neves foi vendido barato, porque o significado do João Neves e o seu benfiquismo leva a que não haja preço para ele. Mas em termos de mercado não é assim. João Neves saiu e já vai em 66 milhões de euros. Pode chegar aos 70, estou convencido de que vai chegar aos 70 milhões de euros”, admitiu