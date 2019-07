Benfica. Rui Gomes da Silva critica política de contratações

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Jul, 2019, 12:24 / atualizado em 19 Jul, 2019, 12:24 | Benfica

Rui Gomes da Silva estende a sua surpresa, interrogado pelo jornalista Nuno Matos, quando constata a intenção da SAD em manter o compromisso com o italiano para a sua vinda em dezembro.















Com a ligeireza que lhe é característica o advogado e comentador desportivo em relação a Perin solta o comentário: “Tem mais lesões que títulos ganhos”.Aquele que também foi vogal do conselho de administração da SAD do Benfica mostra-se crítico em relação aos atuais membros daquele órgão e dispara: “Estanho que sempre que há problemas”, ou contratações abortadas, “seja o nome de Rui Costa (administrador) a ser jogador na praça pública” como único responsável pelas mesmas.Rui Gomes da Silva disse não perceber que se esbanje o dinheiro faturado com a venda de João Félix em contratações de segunda linha.Apesar de se mostrar indeciso sobre a capacidade do clube em lutar por um lugar de destaque na Liga dos Campeões, o antigo dirigente disse estar convicto de que o Benfica “é de longe o maior candidato ao título de campeão nacional”, apesar de não esperar facilidades.