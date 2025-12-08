Benfica SAD convoca Assembleia Geral de acionistas para 29 de dezembro

De acordo com a convocatória enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os acionistas deverão deliberar sobre a composição dos cargos sociais do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Mesa da AG, bem como eleger os membros dos respetivos órgãos para o mandato relativo ao quadriénio 2025-2029.



A reunião magna servirá também para a tomada de decisões relativas à política de remunerações para o mesmo quadriénio, que orientará salários, prémios e critérios de compensação dos órgãos sociais.



No último ponto da ordem de trabalhos está prevista a eleição da Comissão de Remunerações.



O Benfica tem agendada para 03 de janeiro uma Assembleia Geral extraordinária de sócios, que tem como ponto único a apreciação e votação da proposta de direção, liderada por Rui Costa, do projeto Benfica District.



