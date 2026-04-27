Benfica SAD encaixa 65 milhões de euros em obrigações com procura 1,36 vezes superior à oferta





(Com Lusa)

"Classificamos esta operação como um enorme sucesso. O rácio de 1,36 vezes mostra um grande equilíbrio entre a oferta e a procura. É a primeira emissão a cinco anos de uma sociedade desportiva em Portugal. Correu muito bem", realçou Nuno Catarino, vice-presidente da SAD 'encarnada', durante a sessão especial que decorreu na Euronext Lisboa, a gestora da bolsa portuguesa.A operação "Benfica SAD 2026-2031", lançada em 08 de abril, e cujo montante global foi aumentado de 40 ME para 65 ME durante a semana passada, face à forte procura dos investidores, oferece juros de 4,65% e maturidade de cinco anos."A emissão correu como esperávamos. Atingimos praticamente no primeiro dia os 40 ME e, rapidamente, chegámos aos 65 ME. Isto dá a imagem de confiança dos investidores sobre a Benfica SAD, e mostra a nossa capacidade de adaptação às circunstâncias, mesmo em termos de resultados desportivos", sublinhou Nuno Catarino.Com o desfecho do título de futebol praticamente 'arrumado', face à distância pontual para o líder FC Porto, a poucas jornadas do fim da I Liga, o administrador financeiro dos 'encarnados' vincou que o Benfica ainda está na corrida pela Liga dos Campeões, competindo 'ombro a ombro' com o Sporting."O nosso plano é participar na Liga dos Campeões, é esse plano. Na eventualidade de isso não acontecer, temos como nos reajustar. O planeamento para a época [seguinte] depende das competições em que estamos presentes", afirmou aos jornalistas o responsável.Segundo Nuno Catarino, uma "questão pessoal de última hora" impediu o presidente Rui Costa de participar na cerimónia, tal como estava planeado.