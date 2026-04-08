Benfica SAD lança empréstimo obrigacionista de 40 ME com juros de 4,65%

De acordo com o prospeto aprovado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), “serão emitidas até 8.000.000 de obrigações, com o valor nominal unitário de cinco euros e o valor nominal global inicial de até 40 ME, o qual poderá ser aumentado, por opção da Benfica SAD”.



A operação de subscrição decorre entre 13 e 24 de abril e inclui a possibilidade de troca das obrigações antigas (2023-2026) por novas.



O objetivo passa por financiar a atividade da sociedade ‘encarnada', fortemente dependente dos resultados desportivos, das receitas de competições europeias, dos direitos televisivos e das transferências de jogadores.



O prospeto destaca que “o desempenho desportivo e os resultados obtidos nas competições nacionais e internacionais têm um impacto considerável nos rendimentos e ganhos de exploração da Benfica SAD, designadamente os que estão dependentes das receitas resultantes das alienações de direitos de atletas, da participação da sua equipa de futebol nas competições europeias (...) e os provenientes de receitas de bilheteira e de bilhetes de época, entre outros”.