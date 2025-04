Benfica SAD sobe valor do empréstimo obrigacionista para 55 milhões de euros

Quando anunciou o lançamento da operação, em 04 de abril, a SAD benfiquista já tinha destacado que o valor global podia ser elevado até ao dia 21 deste mês, algo que agora concretizou e comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A emissão de títulos "Benfica SAD 2025-2029", que oferece uma taxa de juro fixa de 4,50% ao ano, "visa a obtenção de fundos com recurso ao mercado de capitais para reembolsar parcialmente o empréstimo obrigacionista emitido em junho de 2022, no montante de 60 ME, e com reembolso agendado para 01 de junho de 2025", sublinhou a Benfica SAD.



Além disso, "no seu remanescente, se aplicável, [vai] financiar o desenvolvimento da atividade corrente da Benfica SAD, bem como a diversificação e otimização das fontes de financiamento e reforço de liquidez", detalharam as 'águias' no prospeto da operação.



Além da oferta pública de subscrição, vai decorrer em simultâneo uma oferta de troca de obrigações destinada a quem possuir títulos do empréstimo efetuado entre 2022 e 2025.



"A troca visa permitir à SAD substituir parte da sua dívida com vencimento em 2025 por dívida com vencimento em 2029", referiu o segundo colocado da I Liga de futebol, em igualdade com o campeão nacional Sporting, ambos com 72 pontos, após 30 jornadas.