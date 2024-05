Benfica sagra-se tricampeão nacional feminino de andebol

As comandadas de João Alexandre Florêncio asseguraram o 10.º título `encarnado`, ao somarem 52 pontos (aos quais acrescerá um mesmo em caso de derrota na última jornada), mais dois do que o Madeira SAD, sobre quem tem vantagem no confronto direto e já não pode superar os 53 do Benfica.

O Benfica soma 10 títulos de campeão nacional feminino de andebol, menos cinco do que o recordista Madeira SAD.