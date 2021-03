Benfica sem Darwin e Vertonghen para jogo de hoje com o Rio Ave

De acordo com o sítio oficial do Benfica na Internet, o central Vertonghen apresenta "uma mialgia na região posterior da coxa direita" e está de fora do jogo de hoje, para o qual o treinador Jorge Jesus não conta também com o outro central titular, pois Otamendi cumpre um jogo de suspensão.

Sem dois titulares no centro da defesa, Jorge Jesus volta a contar com Jardel, recuperado de lesão e que, assim, deverá assumir a titularidade ao lado do `reforço de inverno` Lucas Veríssimo, e fez ainda entrar nas escolhas Morato.

Também de fora do jogo com os vila-condenses está o internacional uruguaio Darwin, com o avançado a entrar no boletim clínico devido a uma "tendinopatia do quadricipete à direita".

Em relação à última convocatória, para o jogo de quinta-feira, da Liga Europa, que o Benfica perdeu com o Arsenal (3-2) e foi eliminado, Jorge Jesus fez sair Mile Svilar, num setor em que tinham sido chamados os três guarda-redes para a viagem a Atenas.

O Benfica, quarto classificado na I Liga, defronta hoje o Rio Ave, 10.º, em jogo no Estádio da Luz, com início às 19:00 e com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

Lista de 22 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite.

- Defesas: Nuno Tavares, Grimaldo, Gilberto, Lucas Veríssimo, Jardel e Morato.

- Médios: Diogo Gonçalves, Everton, Gabriel, Taarabt, Samaris, Rafa, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Julian Weigl e Pedrinho.

- Avançados: Waldschmidt, Seferovic e Gonçalo Ramos.