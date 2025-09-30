Benfica sofre derrota pesada em Inglaterra na UEFA Youth League
O Benfica sofreu terça-feira uma derrota pesada na UEFA Youth League de futebol ao cair no campo do Chelsea, por 5-2, na segunda jornada da fase de liga da competição.
No Cobham Training Centre (centro de estágios do Chelsea), em Surrey, nos arredores de Londres, os ‘encarnados’, que tinham goleado na primeira ronda o Qarabag (7-1), ainda chegaram ao intervalo empatados, mas depois tiveram uma segunda parte para esquecer.
Shumaira Mheuka, avançado do Chelsea, assinou um ‘hat-trick’ aos 23, 55 e 64 minutos, os dois primeiros na marcação de grandes penalidades, e assistiu Ryan Kavuma, McQueen, aos 79, no quarto golo dos ingleses. Barbour fechou a contagem para os ‘blues’ aos 84.
Já o Benfica ainda fez o 1-1 pelo irlandês Umeh, aos 30 minutos, mas depois partiu para a derrota, numa partida em que foi ‘vitima’ dos ataques rápidos da equipa londrina. Banjaqui, aos 70, ainda reduziu a diferença.
Com este resultado, o Benfica continua com três pontos, enquanto o Chelsea se mantém 100% vitorioso na fase de liga da UEFA Youth League.
