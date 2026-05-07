Benfica sofre, mas vence Reus na LC de hóquei em patins

No Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra, os 'encarnados' acabaram por vencer por 2-1 nos penáltis, com João Rodrigues a ser o herói da noite, ao apontar a grande penalidade que deu a vitória, já no sistema de 'morte súbita', após persistir uma igualdade na série de cinco pebnalidades.



Nas grandes penalidades começou por marcar primeiro a equipa espanhola por Guillem Jansà, tendo Viti empatado para o Benfica.



Os 'encarnados' entraram a grande velocidade no jogo e chegaram à vantagem por Zé Miranda, aos cinco minutos, depois de já terem desperdiçado algumas oportunidades.



No segundo tempo, o Reus surgiu com outra intensidade e mais perigoso no ataque, perante um Benfica mais errático, tendo chegado à igualdade aos 42 minutos, por Martí Casas, na transformação de um livre direto, devido às 10 faltas cometidas pela equipa portuguesa.



A vantagem durou pouco e o Benfica voltou a liderar o marcador, com um golo de Gonçalo Pinto, aos 43 minutos.



Numa fase em que o jogo estava muito aberto, os espanhóis fizeram o 2-2 por Marc Julià, aos 44 minutos.



Até ao final, o Benfica ainda desperdiçou um livre direto por Pau Bargalló, aos 47 minutos, a castigar o Reus por ter atingido as 10 faltas.



No prolongamento, persistiu o empate, com o Benfica a desperdiçar outro livre direto, desta vez por Zé Miranda, quando a equipa espanhola atingiu as 15 faltas.



Nas meias-finais, que se disputam no sábado à tarde, o Benfica vai enfrentar o vencedor do jogo Barcelona-Sporting, que se disputa esta quinta-feira, às 19:00.



O FC Porto também já está apurado para as meias-finais, nas quais vai enfrentar o Óquei de Barcelos ou os italianos do Trissino, depois de ter eliminado hoje os espanhóis do Liceo por 6-2.



A final está marcada para domingo às 18:00.