Benfica sofre pesada derrota em casa com o Gran Canaria na `Champions` de basquetebol

A derrota pesada ficou definida ao intervalo, com 65-24 a favor da formação das Canárias. Na segunda parte, os 'encarnados' estiveram melhor, superando o adversário nos terceiro e quarto quartos, mas já era tarde de mais para evitar a derrota.



No pavilhão da Luz, em Lisboa, o andamento do marcador foi 16-32 (primeiro quarto), 24-65 (segundo quarto), 43-87 (terceiro quarto) e 61-98 (quarto quarto).



A recuperação benfiquista na segunda metade permitiu mesmo que o base canadiano Koby McEwen fosse o homem do jogo, com 17 pontos, quatro ressaltos e duas assistências.



O tetracampeão nacional foi surpreendido por uma entrada fortíssima do adversário e tardou a recompor-se, com um segundo período ‘negro’ (parcial de 8-33), com o Benfica a ter uma sequência de oito minutos sem marcar.



O Gran Canaria vencia por 41 pontos ao intervalo e depois baixou o ritmo de jogo, como seria de prever, o que o Benfica aproveitou para amenizar a derrota.



O Benfica vai agora preparar o dérbi da segunda jornada da Liga portuguesa, frente ao Sporting, no próximo domingo.



Na Liga dos Campeões, volta a jogar três dias depois, em 15 de outubro, recebendo os sérvios do Spartak Subotica.



Os sérvios jogarão na quarta-feira com os franceses do Le Mans Sarthe Basket, para a primeira jornada.



