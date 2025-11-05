Benfica soma quarta derrota na Liga dos Campeões

(Foto: José Sena Goulão - EPA)

(Foto: Miguel A. Lopes - EPA)

(Foto: Pedro Nunes - Reuters)

No Estádio da Luz praticamente cheio e num jogo de parada e resposta, o Bayer Leverkusen fez o primeiro remate do jogo depois de uma transição rápida pelo corredor central. Ibrahim Maza tinha a pontaria desafinada e atirou de pé esquerdo ao lado da baliza de Trubin.Na resposta, Lukebakio no coração da área, após receber um passe em profundidade de Richard Ríos, atirou à trave da baliza de Flekken. Pouco depois foi Richard Ríos a pôr à prova os refexos de Flekken com um remate forte rasteiro. Segurou bem o guarda-redes da turma alemã.O Benfica foi crescendo na partida e numa bela jogada de Richard Ríos a sair muito bem da pressão e a lançar Sudakov, o ucraniano encontrou Barreiro na área para um primeiro remate bloqueado. A bola sobrou depois para o pé esquerdo de Lukebakio que rematou de primeira para nova defesa apertada de Flekken.À passagem da meia hora de jogo, bola de novo na trave. Desta vez foi Otamendi a aparecer no coração da área, na sequência de um canto batido por Sudakov, a cabecear à barra.Na resposta, o Bayer Leverkusen quase inaugurava o marcador. Poku surgiu na cara de Trubin no corredor central com muito espaço e rematou ligeiramente ao lado da baliza do ucraniano.Perto do intervalo, dupla perdida para o Benfica. Passe brilhante de Sudakov a isolar Lukebakio, mas o belga permitiu a defesa de Flekken. Na sequência da jogada, Aursnes cruzou para Pavlidis, valeu o corte providencial do defesa do Bayer Leverkusen a tirar o golo ao avançado grego das águias.Logo no início da segunda parte, grande oportunidade para Pavlidis. O avançado grego recebeu no coração da área completamente sozinho com tempo para tudo, tenta contornar o guarda-redes e perde o duelo com Flekken. Pouco depois, de novo Pavlidis com um remate de fora da área, mas a bola saiu ao lado da baliza alemã. O Benfica entrava melhor nos segundos 45 minutos.O treinador do Bayer Leverkusen não estava a gostar da atuação da sua equipa e operou uma dupla substituição, com as entradas de Schick e Tillman, para tentar travar o domínio da equipa de José Mourinho. Ao minuto 56 Tapsoba saltou com Leandro Barreiro e o luxemburguês fica no relvado a queixar-se de penálti. O VAR entendeu que a carga não foi ilegal e o árbitro mandou jogar.Contra a corrente do jogo, o Bayer Leverkusen marcou. O recém-entrado Patrik Schick, de cabeça, atirou para o fundo das reces da baliza de Trubin, que nada podia fazer. Falha de Dahl no corte.José Mourinho mexeu na equipa com uma tripla substituição e fez entrar Schjelderup, Prestianni e Dedic para os lugares de Dahl, Sudakov e Leandro Barreiro. O Benfica instalou-se no meio-campo ofensivo, mas o Bayer Leverkusen foi defendendo bem as iniciativas atacantes dos encarnados.No período de compensação, registo para um livre perigoso contra o Benfica, mas o remate de Grimaldo saiu fraco e ao lado da baliza de Trubin, e para um remate de Lukebakio à figura do guarda-redes Flekken.Com mais esta derrota, a quarta em outras tantas jornadas, o conjunto comandado por José Mourinho continua a ser, a par do Ajax, o único sem qualquer ponto na fase de liga, ocupando a 35.ª e penúltima posição, apenas acima dos neerlandeses, que serão os próximos adversários das águias, a 25 de novembro, em Amesterdão.