Benfica soma segunda derrota na Liga dos Campeões feminina de voleibol

Em duelo da terceira jornada, no Pavilhão n.º 2 da Luz, em Lisboa, o Novara venceu em três sets com os parciais de 25-20, 25-15 e 31-29, resultado que deixa as ‘encarnadas’ no terceiro posto do Grupo B com apenas dois pontos.



Com três rondas ainda por disputar, o Benfica vai entrar na segunda volta a sete pontos do Fenerbahçe, que lidera, num primeiro lugar que dá acesso aos quartos de final, e a quatro do Novaro, segundo, posto que garante o play-off.



O próximo jogo da equipa de Henrique Furtado está agendado para terça-feira, na Polónia, perante o Budowlani Lódz, que é último do Grupo B com apenas um ponto.