Benfica soma terceira vitória na Liga Europeia de andebol

No outro jogo do agrupamento C, os suíços do Kadetten Schaffhausen bateram em França o Limoges, e estão na segunda posição com quatro pontos, enquanto os gauleses são terceiros com dois pontos e os eslovacos quartos e últimos classificados ainda sem pontuar ao cabo da terceira ronda.O Benfica, que já tinha vencido no reduto do Kadetten (26-25) e na receção ao Limoges (37-31), volta a jogar em 29 de outubro, na Luz, novamente perante o Presov.