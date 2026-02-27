Benfica suspende cinco sócios por comportamentos racistas no jogo com Real Madrid

O Benfica reiterou uma política de "tolerância zero" contra o racismo e qualquer forma de discriminação, agindo após a identificação dos indivíduos através das imagens de videovigilância do Estádio da Luz.





Leia aqui o comunicado do Sport Lisboa e Benfica:





O Sport Lisboa e Benfica informa que suspendeu cinco sócios e cancelou os respetivos Red Pass após a instauração de processos disciplinares cujos trâmites poderão conduzir à aplicação da sanção máxima prevista nos Estatutos: a expulsão.



A abertura destes processos disciplinares resulta do inquérito interno desencadeado na sequência do jogo entre o Benfica e o Real Madrid, realizado no passado dia 17 de fevereiro, e da adoção de comportamentos inadequados na bancada, de natureza racista, incompatíveis com os valores e princípios que regem o Clube.



O Sport Lisboa e Benfica reafirma que não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo e continuará a agir com firmeza sempre que estejam em causa comportamentos que atentem contra os valores do Clube, do desporto e da sociedade.





