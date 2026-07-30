Benfica tenta apagar má imagem e virar desvantagem com St. Gallen

A estreia dos ‘encarnados’ na época não podia ter sido pior, quando, na última semana, falharam em toda a linha na visita aos suíços, num jogo no qual o treinador Marco Silva não contou com jogadores que podem ser cruciais para a época.



Sem os ‘mundialistas’ Fredrik Aursnes, Schelderup, Tomás Araújo, Dedic, Lukebakio e Richard Ríos, o Benfica foi derrotado pelo vice-campeão suíço, num jogo exibicionalmente muito fraco para as aspirações do clube lisboeta.



No jogo de hoje, previsivelmente já com alguns regressos, o Benfica tenta reverter a derrota trazida da Suíça e manter-se no caminho de apuramento para a fase de liga da Liga Europa e depois de ter falhado, 17 anos depois, o apuramento para a ‘Champions’.



O jogo de hoje tem início previsto para as 20:00 e arbitragem do alemão Florian Badstübner.



Caso consiga o apuramento, o Benfica defrontará na terceira pré-eliminatória os escoceses do Hearts, mas, em caso de eliminação, será relegado para a Liga Conferência, defrontando os moldavos do Sheriff Tiraspol ou os israelitas do Maccabi Telavive.