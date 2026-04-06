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Futebol Nacional
Benfica tenta ficar a cinco pontos da liderança na visita ao Casa Pia
O Benfica procura hoje somar a terceira vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Casa Pia, em Rio Maior, para a 28.ª jornada, e aproveitar o empate do FC Porto na receção ao Famalicão.
No local onde sofreram a última derrota para a I Liga – por 3-1, em 25 de janeiro de 2025, ainda sob o comando de Bruno Lage –, há 42 jogos, os ‘encarnados’ tentam capitalizar o deslize dos ‘azuis e brancos’ para ficarem a cinco pontos da liderança, à semelhança do Sporting, que ainda tem a receção ao Tondela em atraso.
A visita ao terreno do Casa Pia, marcada para as 20:45, promove também o reencontro dos comandados de José Mourinho com uma formação com que empataram na primeira volta (2-2), no Estádio da Luz, em Lisboa.
Os anfitriões, atualmente orientados por Álvaro Pacheco, apesar de não vencerem há quatro jornadas, procuram somar o sétimo jogo seguido sem perder em casa, onde impuseram a inédita derrota ao FC Porto na presente edição do campeonato.
O Casa Pia procura deixarem os últimos lugares da classificação: ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar, de play-off, com 24 pontos (e menos dois jogos), agora a um do Nacional.
Antes do jogo que encerra a ronda, o Arouca, 12.º, com 29 pontos, recebe o Estoril Praia, sétimo, com 37, num encontro marcado para as 18:45.
Programa da 28.ª jornada:
- Sexta-feira, 03 abr
- Sábado, 04 abr
- Segunda-feira, 06 abr
A visita ao terreno do Casa Pia, marcada para as 20:45, promove também o reencontro dos comandados de José Mourinho com uma formação com que empataram na primeira volta (2-2), no Estádio da Luz, em Lisboa.
Os anfitriões, atualmente orientados por Álvaro Pacheco, apesar de não vencerem há quatro jornadas, procuram somar o sétimo jogo seguido sem perder em casa, onde impuseram a inédita derrota ao FC Porto na presente edição do campeonato.
O Casa Pia procura deixarem os últimos lugares da classificação: ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar, de play-off, com 24 pontos (e menos dois jogos), agora a um do Nacional.
Antes do jogo que encerra a ronda, o Arouca, 12.º, com 29 pontos, recebe o Estoril Praia, sétimo, com 37, num encontro marcado para as 18:45.
Programa da 28.ª jornada:
- Sexta-feira, 03 abr
- Gil Vicente - AVS, 3-0
- Vitória de Guimarães - Tondela, 5-0
- Sporting - Santa Clara, 4-2
- Sábado, 04 abr
- Nacional - Estrela da Amadora, 2-0
- Rio Ave - Alverca, 1-2
- Moreirense - Sporting de Braga, 0-1
- FC Porto - Famalicão, 2-2
- Segunda-feira, 06 abr
- Arouca - Estoril Praia, 18:45
- Casa Pia - Benfica, 20:45