Benfica teve resultado positivo de 40,7 milhões no último exercício

O valor do resultado líquido consolidado é de mais 72,9 milhões de euros em comparação com o período homólogo e vai ser votado este sábado, na Assembleia Geral ordinária do clube, convocada para aprovação das contas do período compreendido entre 01 de julho de 2024 e 30 de junho de 2025.

O resultado operacional (sem direitos de atletas) atinge um valor positivo de 13,5 milhões de euros, uma melhoria de 40 milhões de euros face ao período homólogo, sendo o primeiro resultado operacional positivo desde 2018/19.

A melhoria do resultado operacional consolidado é justificada pelo clube com o crescimento do resultado da atividade operacional sem direitos de atletas em 40 milhões de euros e pelas operações com os direitos de jogadores que contribuíram para a evolução positiva do resultado em 33 milhões de euros.

As receitas apresentam valores recorde em várias linhas, designadamente rendimentos com direitos de televisão, que incluem o contrato da NOS, e os prémios associados à Liga dos Campeões e ao Mundial de Clubes, que atingiram os 148,4 milhões de euros.

As receitas associadas ao matchday, que inclui quotização, corporate e bilhética, ascenderam a 62,8 milhões de euros e os rendimentos provenientes das atividades comerciais, alicerçadas principalmente nos patrocinadores e no merchandising, corresponderam a 72,8 milhões de euros.

O ativo ultrapassa agora os 568,1 milhões de euros, mais 6,3% face a 30 de junho de 2024. O passivo atinge os 533,0 milhões de euros, ou seja um decréscimo de 1,2% face ao período homólogo.