Benfica transfere Lucas Veríssimo para o Al-Duhail

O defesa brasileiro Lucas Veríssimo transferiu-se a título definitivo do Benfica para o Al-Duhail, do Qatar, anunciou esta quinta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, em comunicado.

O brasileiro, de 28 anos, esteve emprestado em 2023 ao Corinthians e muda-se agora para o clube do Qatar.



Lucas Veríssimo foi contratado ao Santos no mercado de inverno de 2020/21 e impôs-se na equipa do Benfica.



Contudo, uma grave lesão no joelho direito, contraída em 07 de novembro de 2021, afastou o brasileiro da competição até à temporada 2022/23, na qual ainda fez seis jogos e se sagrou campeão português.