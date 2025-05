Benfica troca bronze pela prata no atletismo

“Na prova masculina, o Benfica – com Edward Pingua, Etson Barros, Samuel Barata e André Pereira – sobe do terceiro para o segundo lugar, no seguimento da suspensão do atleta francês Mehdi Frére (então sexto classificado individual), do Pays Fontainebleau, que desce da segunda para a sexta posição” coletiva, referiu a FPA.



Um cenário que deixa agora o Benfica com três vice-títulos no seu palmarés, numa competição em que o Sporting, também presente nas Açoteias e que competiu com Vincent Rono, Ruben Amaral e Miguel Marques, sobe ao quarto lugar.



A decisão da Unidade para a Integridade no Atletismo (AIU) suspende Haydar por dois anos, a partir de 31 de janeiro de 2024, anulando os resultados que registou depois, entre os quais o segundo lugar na TCCE que foi disputada em 21 de fevereiro de 2024, em Albufeira, no Algarve, privando assim o Batman Petrol do ouro.