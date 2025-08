Benfica. Trubin chega à centena de jogos pelo Benfica

Em declarações à Benfica TV, Trubin mostrou-se feliz pela centena de jogos pelo Benfica que descreveu com uma conquista.





“É um grande orgulho, porque jogar 100 jogos pelo Benfica é um sonho para muitas crianças, para mim também é uma grande conquista e estou muito, muito feliz por isso", disse o guardião ucraniano.





O Benfica vem de uma vitória sobre o Sporting, para a Supertaça, tendo iniciado a temporada com um troféu, diferente da maneira com a equipa encarnada terminou a temporada passada, com uma derrota por 3-1 na final da Taça de Portugal.





Trubin destacou as partidas que mais o marcaram: a primeira, que jogou frente ao Vizela, e a última em que venceu uma Supertaça, no Algarve.





Anataloyi Trubin chegou ao Benfica em 2023, depois da saída de Vlachodimos. Chegou proveniente do Shakhtar Donetsk e o guarda-redes ucraniano impôs-se como titular nos encarnados e conquistou até agora dois títulos: uma Supertaça e uma Taça da Liga.





O guarda-redes acredita que a equipa está a crescer e que o triunfo frente ao Sporting traz confiança para o futuro.





O próximo desafio do Benfica será a entrada na fase de liga da Liga dos Campeões. Os encarnados vão, na próxima quarta-feira, a Nice, defrontar a equipa local, recebendo os franceses no Estádio da Luz no dia 12 de agosto, em duas partidas a contar para a terceira pré-eliminatória da Champions.