Benfica ultrapassa FC Porto como recordista nacional de títulos no futebol

No Estádio Algarve, um golo solitário do grego Vangelis Pavlidis, aos 50 minutos, permitiu às ‘águias’ conquistarem o primeiro troféu da temporada 2025/26 e isolarem-se no segundo lugar do palmarés da prova, agora com 10 êxitos, contra 24 dos ‘dragões’ e nove dos ‘leões’, bicampeões nacionais e vencedores da Taça de Portugal na época passada.



Os vice-campeões nacionais impuseram-se ao rival citadino na Supertaça pela quinta vez, repetindo o desfecho de 1980 e 2019, contra as derrotas sofridas em 1987 e 2015.



Benfica e FC Porto somavam 86 troféus no final de 2024/25, que incluiu os triunfos dos ‘azuis e brancos’ na Supertaça e dos ‘encarnados’ na Taça da Liga, ambos perante os ‘verdes e brancos’, que permanecem com 57 conquistas, agora a 30 do rival lisboeta.



Além da Supertaça, o Benfica venceu a então denominada Taça dos Campeões por duas vezes e é recordista de êxitos no campeonato nacional (38), na Taça de Portugal (26) e na Taça da Liga (oito), somando ainda três triunfos no já extinto Campeonato de Portugal.



Já o FC Porto soma, internamente, 30 vitórias no campeonato, 20 na Taça de Portugal, 24 na Supertaça e apenas uma na Taça da Liga, mais quatro no Campeonato de Portugal.



No plano internacional, os ‘dragões’ impõem-se como os mais triunfadores e juntam sete troféus, entre os quais uma Taça dos Campeões, uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Liga Europa, duas Taças Intercontinentais e uma Supertaça Europeia.



Quanto ao Sporting, cuja única conquista internacional remonta à já extinta Taça dos Vencedores das Taças, o palmarés interno congrega 21 títulos de campeão nacional, 18 Taças de Portugal, nove Supertaças, quatro Taças da Liga e quatro Campeonatos de Portugal.