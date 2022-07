Benfica vence Amora em jogo treino com "bis" de croata Petar Musa

No jogo, de acordo com informação dada pelo clube, as `águias` marcaram por intermédio do avançado croata Petar Musa, autor de dois golos, e de Chiquinho, que fez o 3-0, enquanto no Amora, equipa da Liga 3, o golo foi do são-tomense Eba.

Na terça-feira à noite, o Benfica disputou e venceu a Eusébio Cup diante do Newcastle (3-2) em jogo no Estádio da Luz.

As `águias` ultimam a preparação para o primeiro jogo oficial, quando receberem na próxima terça-feira (20:00) os dinamarqueses do Midtjylland, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões