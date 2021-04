Benfica vence Braga a isola-se na frente da liga de futebol feminino

Frente a um Sporting de Braga que, na primeira parte, só aos 26 rematou com algum perigo, mas ao lado, por Andreia Norton, o Benfica foi sempre a equipa mais esclarecida sobre o relvado e podia ter ido para o intervalo com uma vantagem ainda mais alargada do que os 2-0 que se verificavam.

Com o triunfo praticamente garantido, o Benfica abrandou o ritmo, mas nem por isso deixou de criar diversas oportunidades e esteve sempre mais perto de dilatar a vantagem do que as bracarenses de reduzir, especialmente quando Francisca Nazareth falhou o "hat-trick" em duas ocasiões, com remates aos postes já no tempo de compensação.