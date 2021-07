Benfica vence Covilhã em jogo-treino com golos de Paulo Bernardo e Chiquinho

Depois da derrota diante da equipa B (1-0), a equipa treinada por Jorge Jesus deu a melhor resposta frente ao emblema da II Liga, com os golos dos médios Paulo Bernardo, de apenas 19 anos, e Chiquinho, a surgirem no segundo tempo, aos 50 e 69 minutos, respetivamente.



Os 'encarnados' iniciaram o encontro no Benfica Campus com Helton, Gilberto, Samaris, Morato, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Pizzi, Jota, Waldschmidt e Vinicius, mas, após o descanso, Jorge Jesus mudou toda a equipa e colocou em campo Odysseas, Tomás Tavares, Florentino, Ferro, Gil Dias, Gabriel, Paulo Bernardo, Gedson, Chiquinho, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.



No sábado, o Benfica volta a jogar no centros de treinos, no Seixal, diante do secundário Farense, seguindo-se o Belenenses SAD, em 13 de julho.



Em 16 de julho, os 'encarnados' jogam com os belgas Gent, defrontando o Boavista em 18 e o Lille em 22, em encontros do torneio do Algarve, no qual participará também o rival Sporting.



O último jogo de preparação terá lugar no Estádio da Luz, em 25 de julho, frente aos franceses do Marselha, com hora a designar e sem se saber ainda se poderá ter público nas bancadas.