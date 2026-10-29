Benfica vence ElPozo rumo aos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões de futsal

Em Roermond, nos Países Baixos, André Coelho (10 e 25 minutos) e o brasileiro Cléber Souza (17) deram o triunfo aos campeões portugueses, que inverteram dois golos de desvantagem, após os também brasileiros Ricardinho (dois) e Marcel Marques (quatro) terem adiantado os espanhóis.



Num grupo em que os três primeiros classificados acedem aos ‘oitavos’, o Benfica lidera provisoriamente com quatro pontos, contra três do ElPozo, segundo classificado, e um dos ucranianos do HIT Kiev, terceiros e adversários hoje dos neerlandeses do Tigers Roermond, quartos e últimos, ainda a ‘zeros’.



O Benfica, vencedor da prova em 2009/10, juntou-se ao campeão europeu Sporting no lote de qualificados para a próxima fase e terminará a Ronda Principal no sábado, ao enfrentar o Tigers Roermond, anfitrião da ‘poule’.



Os ‘oitavos’ serão disputados a duas mãos, em 23 de novembro e 04 de dezembro, respetivamente, e antecedem os ‘quartos’, estando a ‘final four’ da Liga dos Campeões prevista para maio de 2026, em Bienna, na Suíça.



Apesar dos regressos nas ‘águias’ de Arthur e Pany Varela, que cumpriram suspensão no empate frente ao HIT Kiev (4-4), na quarta-feira, os vice-campeões espanhóis adiantaram-se cedo, com Ricardinho a punir uma má receção de Silvestre Ferreira, ao minuto dois, e o capitão Marcel a marcar em zona frontal, servido de calcanhar por Gonzalo Santa Cruz, aos quatro.



A exemplo do ronda inaugural, o Benfica reagiu à desvantagem e igualou com finalizações de André Coelho, volvida uma reposição lateral de Arthur, aos 10 minutos, e de Cléber Souza, ao rematar cruzado de longe, aos 17.



A equipa treinada pelo brasileiro Cassiano Klein somou mais ocasiões na primeira parte e completou a reviravolta no regresso dos balneários, com André Coelho a ‘bisar’ em contra-ataque a passe de Arthur, ao minuto 25.



Até ao fim, o ElPozo Múrcia arriscou com Marcel nas funções de guarda-redes avançado, mas nunca mais quebrou a defensiva do campeão luso.







Jogo no Sporthal Jo Gerrishal, em Roermond, nos Países Baixos.



ElPozo Múrcia - Benfica, 2-3.



Ao intervalo: 2-2.



Marcadores:



1-0, Ricardinho, 02 minutos.



2-0, Marcel Marques, 04.



2-1, André Coelho, 10.



2-2, Cléber Souza, 17.



2-3, André Coelho, 25.







Equipas:



- ElPozo Múrcia: Antonio Navarro, Dener Rodrigo, Ricardo Mayor, Ricardinho e Fabrício Bastezini ‘Gadeia’. Jogaram ainda Adrián Rivera, Marcel Marques, Pablo Lago ‘Pachu’, David Álvarez, Gonzalo Santa Cruz, Tomás Drahovsky, Andrés Meseguer e Rafael Aguilera ‘Bebe’.



Treinador: Josan González.



- Benfica: Léo Gugiel, Silvestre Ferreira, Afonso Jesus, Diogo Almeida e Edmilson Kutchy. Jogaram ainda Raúl Moreira, Lúcio Rocha, André Coelho, Arthur, Carlos Monteiro, Pany Varela, Rúben Góis e Cléber Souza.



Treinador: Cassiano Klein.







Árbitros: Bryan Claude François (França) e Arttu Kyynaeraeinen (Finlândia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Góis (04 minutos), Dener Rodrigo (29) e Ricardo Mayor (31).



Assistência: Cerca de 200 espetadores.