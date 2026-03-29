Benfica vence GDESSA e reconquista Taça de Portugal feminina de basquetebol

À semelhança do que tinha feito na meia-final, a poste norte-americana Schaquilla Nunn, com mais um duplo-duplo (25 pontos e 12 ressaltos), destacou-se na vitória do Benfica, que recupera o título perdido na época passada.



O Benfica saiu na frente do marcador, com dois lances livres de Shaquilla Nunn, mas, na resposta, Maianca Umabano deu a primeira vantagem ao GDESSA, num lançamento de três pontos, estratégia que rendeu 12 dos 16 pontos conseguidos pela formação do Barreiro no primeiro período.



A alternância no marcador foi uma constante e, apesar dos parciais de 10 pontos sem resposta para o Benfica e de oito para o GDESSA, nenhuma equipa logrou uma vantagem superior a cinco pontos.



As campeãs nacionais, hoje privadas de Joana Soeiro por lesão, terminaram mesmo assim o período com uma curta vantagem de dois pontos, graças a uma melhor eficácia de lançamento próximo do cesto, 58,3% contra 12,5% do GDESSA, num registo para o qual muito contribuiu Shaquilla Nunn, com um total de nove pontos.



Eugénio Rodrigues fez descansar a norte-americana no arranque do segundo período e a equipa ressentiu-se, falhando alguns cestos fáceis, o que permitiu ao GDESSA, agora com melhor acerto nos lançamentos de campo, ganhar de sete pontos de vantagem, anulada até ao intervalo pelo Benfica, com sete pontos de contributo a partir de jogadoras saídas do banco.



No arranque da segunda parte, o Benfica conseguiu colocar condicionantes ao jogo exterior do adversário, aliando solidez defensiva à grande eficácia nos ressaltos, logrando uma vantagem de nove pontos que chegou aos 12 pontos no final do terceiro período.



Maria Bettencourt revelou grande acerto neste período, com um total 13 pontos.



O GDESSA acusou a desvantagem e sentiu muitas dificuldades em encurtar a distância, apesar dos esforços de Maianca Umabano (20 pontos) e Márcia Costa (12), terminando o encontro a 20 pontos de distância do favorito Benfica, que juntou a Taça de Portugal à Taça da Federação.



Jogo no Pavilhão Multiusos de Paredes.



Benfica - GDESSA, 76-56.



Ao intervalo: 32-32.



Sob a arbitragem de Sónia Teixeira, Ana Costa e Inês Freire, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (76): Inês Faustino (7), Maria Bettencourt (16), Emanuely Oliveira (7), Letícia Soares (12) e Shaquilla Nunn (25). Jogaram ainda Marcy Gonçalves (2),Artems Afonso, Zuzanna Plic, Marta Martins (7) e Fatumata Baldé.



Treinador: Eugénio Rodrigues.



- GDESSA (56): Lauren Park-Lane (6), Mya Burns (9), Márcia da Costa (12), Maianca Umabano (20) e Maria Oliveira. Jogaram ainda Letícia Vieira (3), Laura Ferreira (6) e Francisca Rosa.



Treinador: André Martins.



Marcha do marcador: 8-11 (05 minutos), 18-16 (primeiro período), 21-27 (15), 32-32 (intervalo), 45-34 (25), 56-44 (terceiro período), 62-50 (35) e 76-56 (resultado final).



Assistência: 250 espetadores.



