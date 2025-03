Benfica vence GOG na Liga Europeia de andebol

As duas equipas voltam agora a encontrar-se a 1 de abril, em Gudme, na Dinamarca, para o encontro da segunda mão.O Benfica entrou melhor no jogo e rapidamente ganhou uma vantagem de quatro golos o que obrigou os dinamarqueses a mudar a abordagem e procurar zonas de remate que pudessem surpreender a linha defensiva dos encarnados.Os 17-15, ao intervalo, acabavam por ser lisonjeiros para o GOG e ‘castigavam’ a ineficácia atacante do Benfica, com cinco remates desenquadrados.Aliás, na segunda parte isso acabou por fazer a diferença já que com dois remates de rajada o GOG igualou a partida e chegou à condição de vencedor (21-20), com o golo de Joachim Lyng Als, numa altura em que o jogo ‘partiu’ e as equipas se contra-atacavam.Para manietar o adversário, o Benfica apostou no 7x0 (sem guarda-redes) e em boa hora o fez já que nesse momento Aléxis Borges voltou a dar uma almofada de dois golos de vantagem.A expulsão de Henrik Jakobsen, depois da terceira exclusão, a cinco minutos do final encheu de certeza ao pavilhão nº 2 do Estádio da Luz que a vitória ficaria em casa (33-31).