Benfica vence Inter e está pela quinta vez na `final four` da Youth League

Depois de o Sporting ter falhado o mesmo objetivo, ao perder por 2-1 em casa do Real Madrid, os 'encarnados', também fora de casa, foram bem-sucedidos e vão agora defrontar nas meias-finais os belgas do Club Brugge, que na terça-feira golearam os espanhóis do Atlético de Madrid, por 4-0.



Campeão em 2022 e finalista em 2014, 2017 e 2020, o Benfica impôs-se com tentos de Federico Coletta, aos 27 minutos, Tiago Freitas, aos 58, e Francisco Silva, aos 77, sofrendo, aos 61, a resposta de Aymen Zouin, e 88, pelo também marroquino Anas El Mahboubi.



Os italianos começaram a pressionar alto, mas rapidamente os portugueses contrariaram essa postura, sendo mesmo os primeiros a ameaçar, num forte remate de Miguel Figueiredo de fora da área, aos 18 minutos.



Aos 27, os 'encarnados' adiantaram-se no marcador, na sequência de um cruzamento de Daniel Banjaqui na direita ao qual Federico Coletta correspondeu com cabeceamento fácil na área, nas costas dos dois centrais, arrastados na marcação a Anísio Cabral.



O Inter só por uma vez criou real perigo, aos 29, com Mattia Mosconi a passar por entre a defesa e a rematar com muito perigo, com o esférico a rasar o poste.



Ainda assim, até ao intervalo, a situação mais flagrante surgiu dos pés de Anísio Cabral, porém, isolado na área, o avançado campeão mundial de sub-17, que já atuou várias vezes pela equipa principal, tentou fintar o guarda-redes, que esticou a perna esquerda e anulou o lance de golo iminente.



O Benfica continuou a ser mais forte na etapa complementar, agressivo a pressionar alto e foi assim que ganhou uma bola no ataque, que permitiu a Jaden Umeh cruzar para a cabeça de Tiago Freitas, na pequena área.



Quando o desafio parecia controlado, o Inter, numa das poucas subidas, em rápida transição ofensiva, reduziu a desvantagem, aos 61, em lance concluído pelo pé esquerdo de Zaouin.



Pouco depois, o defesa Yvan Maye esteve perto de empatar, mas o seu cabeceamento saiu a escassos centímetros do poste, antes de Jamal Iddrissou, sozinho na 'cara' do guarda-redes, não conseguir emendar corretamente um cruzamento da direita.



Os pupilos de Vítor Vinha passavam agora por maiores dificuldades frente a um rival mais moralizado e que subiu as linhas, mas que acabaria por sofrer o terceiro, aos 77, em belo lance dos portugueses concluído com novo passe de Banjaqui, agora para Francisco Silva, que só teve de empurrar para a baliza 'deserta'.



Aos 88 minutos, na sequência de um livre na esquerda, El Mahboubi, ao segundo poste, reduziu para 3-2 e, aos 90+1, os transalpinos ainda gritaram golo, porém o livre de Marello foi às malhas laterais.