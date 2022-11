No Pavilhão da Luz, a equipa lisboeta já vencia ao intervalo por 53-46 e reforçou essa vantagem na segunda parte, com o contributo dos 17 pontos de Raphaella Monteiro e os 11 pontos e 12 assistências de Joana Soeiro.Com este triunfo, o terceiro em três jogos, o Benfica passou a comandar sozinho o Grupo G, com seis pontos, mais um ponto que o Friburgo, segundo classificado.Na próxima ronda, a quarta, a equipa encarnada recebe as germânicas em Lisboa, em 16 de novembro.