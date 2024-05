Benfica vence Nun`Álvares e está a um triunfo de conquistar o Nacional feminino de futsal

As `encarnadas`, hexacampeãs nacionais e primeiras classificadas da fase regular, já tinham vencido o primeiro jogo da final em casa e hoje em Fafe, depois do 0-0 no tempo regulamentar, chegaram ao golo do triunfo por Janice Silva já no prolongamento, aos 44 minutos.

A final do campeonato prossegue no domingo, dia 02 de junho, com a receção do Benfica ao Nun`Álvares, com as `encarnadas` a conquistarem o sétimo título consecutivo em caso de novo triunfo.