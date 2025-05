Benfica vence Ovarense nas "meias" da Liga

A formação encarnada chegou ao final dos primeiros 10 minutos em desvantagem por 10 pontos (15-25), sendo que antes já estivera a perder por 12 (11-23), o que se repetiu no início do segundo parcial (15-27 e 18-30).



O encontro mudou, no entanto, por completo a partir daí, com o Benfica a conseguir um parcial de 17-3, para chegar à liderança (35-33), com a Ovarense ainda a conseguir restabelecer a igualdade (35-35), que se verificava ao intervalo.



A segunda parte foi toda dos comandados de Norberto Alves, que conquistaram rapidamente uma vantagem na casa das dezenas (49-39), da qual jamais desceram.



Os encarnados chegaram ao final do terceiro período já com 14 pontos à maior (59-44) e, no quarto, chegaram mesmo às duas dezenas (83-63 e 85-65).



Trey Drechsel, com 19 pontos, oito ressaltos e quatro assistências, e Aaron Broussard, com 17 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências, destacaram-se nas "águias", secundadas pelo veterano Betinho Gomes, com 18 pontos.



Pela negativa, destaque para os pobres 54% nos lances livres, com 19 desperdiçados, em 42 tentados.



Na formação de João Tiago, destaque para os 18 pontos e sete ressaltos de Daniel Oladapo e os 14 pontos, 11 assistências e sete ressaltos de Gustavo Teixeira, que "estragou tudo" com 10 "turnovers".



O segundo encontro das meias-finais realiza-se no sábado, pelas 15h00, de novo no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa.