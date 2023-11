Benfica vence Sporting no dérbi de voleibol

No Pavilhão João Rocha, o dérbi de voleibol da nona jornada do campeonato de voleibol terminou com o triunfo do Benfica sobre o Sporting, com os parciais de 25-21, 20-25, 21-25 e 23-25.



Com esta vitória, os tetracampeões nacionais passam a deter cinco pontos de vantagem na liderança em relação ao Vitória de Guimarães e seis em relação ao Sporting, embora esteja ainda por disputar o jogo em atraso da primeira jornada da prova entre "leões" e vimaranenses.



O Sporting entrou muito organizado e surpreendeu a formação encarnada no primeiro set, após um início de partida bastante equilibrado.



Liderados pelo oposto Wagner Silva e graças a uma boa ponta final, os pupilos de João Coelho adiantaram-se no marcador, vencendo por 25-21.



No entanto, o Benfica soube reagir no segundo parcial, valendo-se da maior experiência do seu coletivo, aproveitando também alguns erros não forçados do adversário para empatar a partida.



A influência do capitão de equipa, o veterano Hugo Gaspar, no ataque viria a revelar-se igualmente decisiva para o triunfo encarnado por 20-25.



A igualdade no jogo deu outra confiança ao Benfica que, após um início de terceiro set novamente equilibrado, beneficiou da capacidade ofensiva de Lucas França e Pablo Natan para conquistar pontos importantes e gerir a vantagem, garantindo a liderança no marcador (21-25).



Em desvantagem, o Sporting não baixou os braços e ainda conseguiu manter-se na dianteira até meio do quarto set (10-9).



No entanto, os comandados de Marcel Matz não mais perderam o discernimento e com um bloco coeso garantiram uma vitória inequívoca do Benfica em terreno verde e branco.