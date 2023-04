Benfica vence Taça de Portugal de futsal feminina

As comandadas de Alex Pinto entraram a todo o vapor no encontro e, logo aos 2 minutos, Odete Rocha negou o golo a Fifó com uma grande defesa. A pressão do Benfica acabou por refletir-se no marcador aos 4 minutos, quando Janice colocou a bola na baliza do Nun'Álvares com um remate seco e colocado junto ao poste.



Em vantagem no marcador, as pentacampeãs nacionais foram dominando mas foram para o intervalo a vencer por 1-0.



No regresso dos balneários, a formação de Fafe reagiu e viveu o seu melhor momento no encontro, mas Leninha, aos 27', marcou o golo que ampliou a vantagem do Benfica. Aos 30', Carla Vanessa reduziu para o Nun'Álvares mas aos 33' Inês Fernandes marcou o 3-1.



Com o Nun'Álvares a arriscar o 5 para 4, com cinco faltas, foi Fifó a revelar melhor pontaria perante uma baliza vazia para sentenciar as contas finais.