Benfica vence Valadares Gaia nos penáltis e está na final da Taça de Portugal feminina

Depis de um empate 2-2 na primeira mão, no Seixal, as duas formações voltaram a empatar hoje, desta feita 0-0, no tempo regulamentar e prolongamento, pelo que esta eliminatória teve de ser decidida nos penáltis, que foram favoráveis às `encarnadas`.

Na final, agendada para o dia 17 de maio, no Estádio Nacional, no Jamor, o Benfica, pentacampeão nacional e detentor do troféu, vai defrontar o Torreense, que assegurou hoje a sua primeira presença na final, ao eliminar o Sporting de Braga.