Benfica vence Villarreal por 2-0 no segundo jogo particular no Algarve

Depois da igualdade ao intervalo, Rafa Silva deu vantagem à formação comandada por Marco Silva, aos 52 minutos, com o avançado grego Pavlidis a selar o triunfo `encarnado`, com um tento aos 76.

Este foi o último teste da formação lisboeta para a estreia oficial na visita aos suíços do St. Gallen, na próxima quinta-feira, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Europa.

No passado sábado, no primeiro jogo com portas abertas da temporada, também no Estádio Algarve, o Benfica foi derrotado pelos brasileiros do Flamengo, orientados por Leonardo Jardim, por 2-1.

Antes, à porta fechada, o Benfica disputou dois jogos-treino, que se saldaram com um empate 2-2 com o Caldas e um triunfo por 5-2 frente ao Estrela da Amadora.