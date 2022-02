Benfica vence Vojvodina na "champions" de voleibol

Sem aspirações na prova aos encarnados restava lutar pela honra mas foram os sérvios que entraram mais fortes no jogo fruto de uma excelente finalização junto à rede e de falhas por partes dos encarnados nos momentos de receção.Marcel Matz, aos 15-12, foi obrigado a solicitar uma paragem técnica com o intuito de afinar a equipa, o que se revelou infrutífero já que o Vojvodina se superiorizou na distribuição e no bloco, acabando por vencer, por 25-19.No segundo parcial, os comandados de Marcel Matz entraram melhor, mas David Mehic colocou os pentacampeões sérvios na condição de vencedores (7-6), o que obrigou o Benfica voltar a correr atrás do resultado. Contudo o capitão Hugo Gaspar foi a peça chave para fazer a reviravolta (9-7).O ponto de Rapahel Oliveira que deu aos campeões nacionais uma vantagem de três (18-15) acabou por ser fundamental para o triunfo, por 26-24, com o remate final a pertencer a Hugo Gaspar.A igualdade espelhava com perfeição o que acontecia no campo, apesar do Vojvodina liderar o marcador do terceiro "set", o Benfica manteve-se sempre no encalço, embora tenha decrescido na eficácia de serviço em comparação com os dois anteriores.As equipas chegaram a uma igualdade (19-19) e Raphael Olivieira colocou o Benfica na frente (21-20) e o recém-entrado André Lopes dilatou-a, contribuindo decisivamente para o triunfo, por 25-21.A grande questão para o quarto parcial era saber se os sérvios iriam ou não quebrar, já que o treinador Slobodan Boskan não tinha rodado a equipa, tendo apenas alternado entre os dois líberos Stefan Negic e Uros Miskovic. E confirmou-se. "Estoirou".Um parcial de quatro pontos consecutivos, foi o cartão-de-visita do Benfica para o quatro "set" e o Vojvodina não mais se encontrou. Milan Zecevic acabou por ser o primeiro jogador a sair do banco, mas os encarnados estavam embalados e acabaram por vencer por esclarecedores 11 pontos (25-14).

As duas equipas voltam a encontrar-se esta quinta-feira, às 19 horas, para a sexta e última jornada do grupo D.