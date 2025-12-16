Benfica
Taça de Portugal
Benfica visita Farense para a Taça de Portugal com mudanças e confiança reforçada
O Benfica será o primeiro dos três grandes a entrar em campo nos 'oitavos de final' da Taça de Portugal, defrontando o Farense, da II Liga, esta quarta-feira, às 20h45, no Estádio de São Luís. Na antevisão do encontro, José Mourinho garantiu que a equipa vai encarar o jogo com seriedade, apesar das alterações previstas no onze.
O treinador 'encarnado' começou por desejar as melhoras a Vasco Sousa, lesionado com gravidade no último fim de semana, e confirmou que Manu Silva será titular frente aos algarvios. Banjaqui vai integrar a convocatória pela primeira vez, enquanto Otamendi mantém presença assegurada no onze.
Quanto a Pavlidis, elogia a prestação do jogador, contudo recusa comparações com outros avançados que treinou: “Identifico o Pavlidis como um ótimo jogador. Tem golo e ligação. Mesmo quando não marca, o seu contributo nunca é zero.”
O técnico benfiquista destacou também a evolução de Ivanovic, sublinhando a “força psicológica” do jogador após um período difícil.
Manu Silva vai substituir Enzo, que ficará no banco, com Mourinho a explicar a aposta em cinco médios como forma de garantir maior coesão defensiva e estabilidade no jogo.
Apesar do Farense ser uma equipa da II Liga, Mourinho revela algumas preocupações: “Sabemos que vamos ter dificuldades. É um campo pequeno, com condições que não são as melhores. É uma equipa física, que joga direto. Não vamos facilitar. Vamos com o objetivo de ganhar a eliminatória, preferencialmente nos 90 minutos.”
O técnico lembrou ainda que o Benfica já sofreu para vencer em Faro na época passada e que a equipa B perdeu recentemente no mesmo estádio.
Questionado sobre as declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting, Mourinho foi diplomático: “Não sinto nada e não comento nada. Aproveito para lhe dar os parabéns pelo trabalho fantástico que tem feito.”