Benfica visita Farense para a Taça de Portugal com mudanças e confiança reforçada

O treinador 'encarnado' começou por desejar as melhoras a Vasco Sousa, lesionado com gravidade no último fim de semana, e confirmou que Manu Silva será titular frente aos algarvios. Banjaqui vai integrar a convocatória pela primeira vez, enquanto Otamendi mantém presença assegurada no onze.

O técnico benfiquista destacou também a evolução de Ivanovic, sublinhando a “força psicológica” do jogador após um período difícil.









Apesar do Farense ser uma equipa da II Liga, Mourinho revela algumas preocupações: “Sabemos que vamos ter dificuldades. É um campo pequeno, com condições que não são as melhores. É uma equipa física, que joga direto. Não vamos facilitar. Vamos com o objetivo de ganhar a eliminatória, preferencialmente nos 90 minutos.”

Quanto a Pavlidis, elogia a prestação do jogador, contudo recusa comparações com outros avançados que treinou: “Identifico o Pavlidis como um ótimo jogador. Tem golo e ligação. Mesmo quando não marca, o seu contributo nunca é zero.”Quanto a mudanças na equipa: “Vou mudar porque confio cada vez mais em toda a gente, não porque alguém precisa de descansar.”Questionado sobre as declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting, Mourinho foi diplomático: “Não sinto nada e não comento nada. Aproveito para lhe dar os parabéns pelo trabalho fantástico que tem feito.”