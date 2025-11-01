Benfica
1.ª Liga
Benfica visita Vitória de Guimarães em busca do segundo êxito seguido na I Liga
O Benfica procura hoje o segundo triunfo consecutivo na I Liga de futebol frente ao Vitória de Guimarães, na 10.ª jornada, podendo colocar-se à condição a um ponto do topo, onde FC Porto e Sporting estão provisoriamente igualados.
A partir das 20:30, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga, as ‘águias’ visitam os ‘conquistadores’, 11.ºs classificados, com 11 pontos, que apenas ganharam numa das últimas quatro rondas e não vencem em casa a equipa da Luz desde 2011/12.
O Benfica está na terceira posição, com 21 pontos, quatro abaixo do FC Porto, primeiro e anfitrião do Sporting de Braga no domingo, e do bicampeão nacional Sporting, segundo, que triunfou na receção ao Alverca na sexta-feira (2-0), no duelo de abertura da jornada.
A formação treinada por José Mourinho volta a competir três dias depois de ter derrotado em casa o Tondela (3-0), nos quartos de final da Taça da Liga, acedendo à final a quatro da prova, na qual o Vitória de Guimarães joga fora com o FC Porto em 04 de dezembro.
O Benfica pode alcançar um inédito terceiro êxito consecutivo desde o início da segunda passagem do técnico setubalense pela Luz, antes da receção aos alemães do Bayer Leverkusen, na quarta-feira, para a quarta ronda da fase de liga da Liga dos Campeões.
Cinco horas antes do embate entre Vitória de Guimarães e Benfica, o Famalicão, quinto, com 16 pontos, visita o Nacional, 10.º, com 11, e almeja igualar à condição o Gil Vicente, cuja receção ao Santa Clara está marcada para segunda-feira, na conclusão da jornada.
Já pelas 18:00, o Rio Ave, oitavo, com 11, e o Casa Pia, 14.º, com oito, vão ser anfitriões do Estoril Praia, 15.º, e do Estrela da Amadora, 16.º e antepenúltimo, ambos com sete.
