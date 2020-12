Benfica - Vitória de Guimarães, a Taça da Liga em direto

O Vitória de Guimarães entrou bem na partida e chegou à vantagem com um golo de Estupiñan, num grande jogada coletiva da equipa do Minho. O Benfica só conseguiu chegar à igualdade através de Pizzi, na marcação de uma grande penalidade, aos 83 minutos.





Depois de terminados os 90 minutos de jogo, as duas equipas seguiram para o desempate por penáltis. O Benfica teve quatro concretizados, com Everton, Pizzi, Gabriel e Seferovic a marcarem as suas oportunidades. Do lado vimaranense, André Almeida e Poha falharam e o Vitória fica pelo caminho.





Assim, o Benfica junta-se a Sporting e FC Porto na Final Four da Taça da Liga, que vai ser disputada em Janeiro, em Leiria.