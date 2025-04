Benfica volta a vencer dérbi e coloca-se a uma vitória do `hexa` em voleibol

As 'águias' deram um passo importante rumo ao 'hexa', num encontro cujos primeiros sets foram equilibrados e repartidos pelos dois conjuntos, mas os terceiro e quarto parciais foram comandados pelo conjunto liderado por Marcel Matz, que, desta forma, se aproxima de novo título, obrigando o Sporting a vencer três jogos consecutivos para poder erguer o troféu.



O Benfica arrecadou um primeiro set que começou equilibrado, mas que começou a pender para o lado 'encarnado' em função de os ‘leões’ terem perdido o seu influente ‘zona 4’, Martin Licek, que se lesionou, enquanto as 'águias' apresentavam um bloco mais afirmativo, liderado por Lucas França, a juntar à potência e eficácia de serviço de Pablo Natan.



O resultado cresceu para 6-2 e a margem de quatro pontos que as águias foi-se mantendo no decorrer do ‘set’ inaugural, que fecharia em 25-21.



O Sporting, ciente da necessidade de igualar a disputa e também a própria final, respondeu de forma muito semelhante, equilibrando o ‘duelo aéreo’ nas ações de bloco e melhorando a qualidade na distribuição relativamente ao set inicial.



Yurii Syntsya e Jan Galabov apresentaram-se bem, mas foi o oposto Edson Valência quem se mostrou em particular destaque e, com dois momentos de especial domínio, a 9-3 e 16-10, permitiu ao Sporting fechar o parcial a seu favor com um esclarecedor 25-15.



Os sets seguintes caíram para o lado 'encarnado'. O terceiro ainda se iniciou numa toada de parada e resposta, até que a fase de decisões revelou um Benfica mais esclarecido, também assente na capacidade defensiva e recuperações de Nivaldo Gomez, o que permitiu aos ‘encarnados’ chegar a um resultado de 20-15, que estabeleceu a diferença de cinco pontos com que terminaria o parcial (25-20).



A partida seguiu para o quarto ‘set’ com vantagem 'encarnada' e para um parcial extremamente emotivo, que chegou a contar com dois momentos de vantagem do Benfica por três pontos e até um de quatro, muito devido à capacidade de ataque de Felipe Banderó, que arriscou e vinha sendo compensado com pontos sucessivos. Os 'leões' conseguiram reagir e anular a desvantagem de forma meritória, levando a discussão até às vantagens.



Nesse momento do jogo, a 'águia' esteve sempre mais próxima de vencer e, à quinta bola de jogo, fechou mesmo o resultado a 29-27, garantindo assim o segundo triunfo para se colocar a uma vitória do hexacampeonato nacional.



O terceiro jogo da final, que poderá se revelar decisivo, está agendado para 30 de abril, no reduto das 'águias'.