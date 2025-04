Benfiquista Aktürkoglu foi recordista de jogos na Europa até abril

Na mais recente atualização trimestral da plataforma do organismo, que explora a carga de trabalho na modalidade, o extremo somou 55 aparições entre clubes e seleção, dos quais 75% corresponderam a desafios disputados com menos de cinco dias de intervalo.

Aktürkoglu, de 26 anos, trocou o Galatasaray pelo Benfica em setembro de 2024, numa época em que contribuiu também para a subida da Turquia à Liga A da Liga das Nações.

O extremo realizou 41 embates pelo Benfica no período em análise, com 14 golos e oito assistências, além de seis ao serviço do Galatasaray e oito pela seleção principal turca.

Na lista da FIFPro, Aktürkoglu é perseguido pelo médio croata Luka Modric, do campeão europeu e espanhol Real Madrid, e pelo guarda-redes dinamarquês Kasper Schmeichel, do tricampeão escocês Celtic, ambos com 54 jogos entre o início da época e 01 de abril.

Seguem-se cinco futebolistas com 53 duelos, entre os quais o avançado grego Vangelis Pavlidis, que rumou ao Benfica em 2024/25, oriundo dos neerlandeses do AZ Alkmaar, e também competiu em 75% das partidas com um tempo de descanso inferior a cinco dias.

O único português presente no top 10 da tabela da FIFPro é o defesa direito Diogo Dalot, ao repartir 52 encontros (69% com menos de cinco dias de intervalo) entre a seleção lusa e os ingleses do Manchester United, treinados pelo compatriota Ruben Amorim.

Com uma amostra universal de 1.500 atletas, mas sem algumas das principais figuras de Benfica, FC Porto e Sporting, o estudo incidiu apenas nas partidas oficiais realizadas na Europa desde o início da época, incluindo as quatro paragens das provas de clubes para as seleções nacionais, em setembro, outubro e novembro de 2024 e em março de 2025.

Por ter terminado em 01 de abril, a contabilidade da FIFPro já não inclui as últimas duas jornadas da I Liga nem os duelos da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.