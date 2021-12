Benfiquista Grimaldo testou positivo um dia depois do clássico

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Grimaldo testou positivo nos mais recentes testes de diagnóstico covid-19 realizados no futebol profissional", informa o Benfica, num curto comunicado.

Grimaldo jogou na quinta-feira os 90 minutos no desaire por 3-0 do Benfica no reduto do FC Porto, em encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Desta forma, o espanhol deverá ser baixa nos `encarnados` para o próximo encontro, novamente com o FC Porto, marcado para quinta-feira, 30 de dezembro, no Estádio do Dragão, a contar para a 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Para o novo encontro com os `dragões`, os `encarnados` já sabiam que não iam poder contar com o central argentino Otamendi, expulso por acumulação de amarelos no jogo da Taça de Portugal.

Grimaldo diz estar "bem de saúde", mas lamenta falhar clássico

O futebolista espanhol Grimaldo, do Benfica, disse hoje estar "bem de saúde", após testar positivo à covid-19, mas lamentou "não poder" jogar o `clássico` com o FC Porto, para a I Liga, em 30 de dezembro.



"Infelizmente, testei positivo para a covid-19 na última verificação de saúde do clube", escreveu Grimaldo, numa publicação na rede social Instragram, confirmando a notícia avançada pelo Benfica no seu sítio oficial.



Grimaldo acrescenta estar "bem de saúde", mas lamenta que esta situação o impeça de participar no próximo jogo dos `encarnados`, em nova visita ao FC Porto, que na quinta-feira bateu em casa os `encarnados` por 3-0, para a Taça de Portugal.



"A minha maior tristeza é não poder jogar o próximo jogo, no dia 30. Sempre juntos, sempre benfiquista", escreveu o lateral esquerdo das `águias`.



O espanhol será, assim, ausência nos `encarnados` para o próximo encontro, novamente com o FC Porto, marcado para quinta-feira, 30 de dezembro, no Estádio do Dragão, a contar para a 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



