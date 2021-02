Benfiquista Nicole Raysla chamada à seleção do Brasil

Na convocatória inicial, a selecionadora, a sueca Pia Sundhage, com quem a Confederação Brasileira renovou até 2024, já tinha convocado no final de janeiro Letícia, a contratação mais recente da equipa do Benfica, mas Nicole regressa agora também.



A avançada, de 20 anos, tem uma internacionalização pela equipa "canarinha", cumprida em novembro num jogo particular diante do Equador, que o Brasil ganhou por 6-0, com uma assistência de Nycole.



No torneio She Believes, que decorrerá em Orlando, de 15 a 24 de fevereiro, o Brasil defrontará Estados Unidos, Canadá e Argentina, equipas, que tal como a seleção "canarinha", estarão nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.



Com a pausa na competição nacional, perante os compromissos das seleções, o Benfica apenas volta a entrar em ação em 28 de fevereiro, em jogo da quinta jornada do apuramento do campeão na Liga, em que recebe o Marítimo.