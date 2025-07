Besiktas confirma negociações por Kökçü

“Já foram iniciadas negociações com o jogador e o seu clube, Sport Lisboa e Benfica-Futebol SAD, relativamente à transferência do jogador profissional de futebol Orkun Kökçü”, indicou o emblema Istambul, em nota enviada à KAP.



O internacional turco, de 24 anos, chegou ao Benfica na época 2023/24, proveniente dos neerlandeses do Feyenoord, num negócio de 25 milhões de euros (ME), aos quais poderiam acrescer mais 5 ME por objetivos.



Esta foi a contratação mais cara do futebol português até hoje, dia em que o FC Porto anunciou a compra da totalidade do passe do avançado espanhol Samu, num negócio global de 32 ME.



Nas duas épocas ao serviço dos ‘encarnados’, Kökçü, que tem contrato com o Benfica até 2028, disputou 98 jogos nas diferentes competições, com 19 golos apontados e 22 assistências.



Recentemente, o médio teve um conflito com o treinador Bruno Lage, no Mundial de clubes, na altura em que foi substituído durante a partida frente aos neozelandeses do Auckland City.



Antes, o médio já tinha criticado numa entrevista o alemão Roger Schmidt, antecessor de Bruno Lage no comando do Benfica.



A confirmar-se a mudança, o internacional turco vai juntar-se no Besiktas aos portugueses João Mário e Rafa e ao checo David Jurasek, com os quais se cruzou no Benfica, bem como a Gedson Fernandes, outro antigo jogador dos 'encarnados'.